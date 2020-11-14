Эксперты сравнили камеры всех новых iPhone 12

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14.11.2020, 22:53, Разное

Эксперты сравнили качество съёмки всех камер новых версий iPhone 12. Для этого они воспользовались одинаковыми пейзажами и портретами для более наглядной демонстрации различий между моделями.
Оказалось, что камеры iPhone 12 Pro и версии Pro Max практически ничем не отличаются друг от друга, выдавая практически идентичные показатели как при дневном освещении, так и при недостаточном количестве света. С пейзажной фотографией модели справились замечательно, а вот при фотографировании в портретном режиме были замечены первые существенные отличия. В частности, iPhone 12 и версия Mini отличились заметно худшими показателями. Это касается и фотографий при недостаточном освещении.

Всё дело в сенсоре LiDAR, который установлен только в iPhone 12 Pro и Pro Max. Он призван сделать качество изображения максимальным даже в ночном режиме, а также позволяет быстро работать автофокусу. В остальном же, при обычном фотографировании местности или любых объектов при дневном освещении, разница между снимками незначительная.



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