Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

14.11.2020, 22:48, Новости дня

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа вышли на акции в поддержку американского лидера в Вашингтоне.

Организаторы планировали, что основные мероприятия начнутся к полудню по местному времени (20.00 мск), однако люди начали стекаться в центр Вашингтона с самого утра. Основным центром проведения субботних акций, по задумке организаторов, должна стать площадь Фридом-плаза в нескольких кварталах от Белого дома. Именно здесь собираются сторонники действующего президента США, и здесь же утром появился сам Трамп, проехав в своем кортеже вокруг площади и вызвав ликование толпы, передает ТАСС.

Сюда же планировали явиться и противники американского лидера, чтобы организовать ответный митинг. Однако силы сторон оказались неравны: республиканцев к этому моменту собралось уже в сотни раз больше, противников же президента, которые пришли в ярких оранжевых футболках, было не более десятка человек.

Республиканцы накинулись на активистов и начали оттеснять их с площади, пытаясь выхватить их плакаты с надписью «Трампа и [вице-президента Майкла] Пенса в отставку прямо сейчас». Насилия как такового, однако, не было – сторонники Трампа, по сути, просто выдавили его противников с площади за счет своего численного превосходства. Активистам в оранжевых футболках пришлось уйти за полицейский кордон.

«Ну что, сейчас опять скажете, что надо лишить финансирования полицию?» – кричали республиканцы вслед ушедшим под защиту правоохранителей активистам. «Коммунисты, убирайтесь домой!» – скандировал один из сторонников Трампа в мегафон. «Коммунистам не рады в США!» – подхватывал другой. «Проклятые коммунисты!» – кричал еще один мужчина с седыми волосами и в старомодной клетчатой кепке.

Отходя, антитрамповские активисты выронили один из своих плакатов. Несколько человек из толпы республиканцев подобрали его и начали рвать с криками «Мы победили!». Стычка завершилась тем, что сторонники Трампа торжественно спели американский гимн и вернулись на площадь Фридом-плаза.

Среди собравшихся на Фридом-плаза оказалось очень много людей в одежде стиля милитари, джинсовых куртках, у некоторых на головах были ковбойские шляпы. У мужчин часто можно увидеть длинные и густые бороды. Большинство также надели на митинг красные бейсболки с надписью «Сделаем Америку великой снова», которые стали символом движения в поддержку Трампа. На плакатах, которые принесли с собой активисты, были лозунги «Остановим кражу (победы Трампа на выборах)».

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.