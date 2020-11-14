Антидепрессант Триттико стал дефицитным в России

14.11.2020, 22:45, Разное



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О дефиците лекарства заявили в аптечных сетях «36,6», «Ригла», «Неофарм» и «Магнит аптека». Несмотря на то, что Триттико пользуется большим спросом, дистрибьюторы не поставляют его уже больше месяца, сообщает РБК. По данным агентства DSM Group, в августе продажи препарата резко упали, а в сентябре наоборот, удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в октябре количество проданных упаковок стало неуклонно снижаться.

Триттико показан при лечении депрессии, в том числе у пожилых людей, также применяется в качестве снотворного. Отмечается, что это единственный препарат на российском рынке с действующим веществом тразодон и аналогов ему нет. Дефицит Триттико вызвал большую обеспокоенность врачей, поскольку резкая отмена лекарства может ухудшить состояние пациента с депрессией.

Производитель антидепрессанта, итальянская компания Angelini объяснила отсутствие препарата в аптеках сложностями с системой маркировки, из-за которой введение в гражданский оборот лекарств занимает значительно больше времени, чем раньше. В компании отметили, что партия Триттико уже завезена в Россию и в ближайшие недели он появится в аптеках.

Единый оператор системы маркировки компания ЦРПТ отрицает проблемы с системой маркировки, поскольку производитель Триттико получил разрешение Росздравнадзора продолжать поставки без маркировки. Запросов в службу техподдержки от фармкомпании о каких-то сложностях также не поступало.

Процедура маркировки стала обязательной 1 июля 2020 года для всех препаратов. Осенью аптеки и дистрибьюторы начали жаловаться на сбои в системе и заявили о том, что маркировка может привести к дефициту лекарственных средств. Один из самых крупных сбоев в системе произошел 30 сентября, из-за чего были утеряны загруженные данные о препаратах, после чего поставка маркированных лекарств была задержана. Для конечного потребителя это обернулось невозможностью купить необходимые лекарства, в том числе рекомендованные Минздравом для лечения коронавируса — антибиотиков и антикоагулянтов. Поставщики заявляли о возможном дефиците дексаметазона, необходимого для предотвращения цитокинового шторма.

2 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменении системы работы с системой маркировки лекарственных препаратов. Упрощенный режим мониторинга позволит избежать дефицита лекарств в условиях повышенного спроса в аптеках.