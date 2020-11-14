Мнение: Триумф беспилотных комбайнов, российская Nvidia и удалённое открытие счетов

14.11.2020, 22:40, Разное

1. Недавно мы с вами обсуждали, почему Россия, несмотря на рост производства зерна, использует в десять раз меньше комбайнов, чем в советские времена. Но на этом неумолимая поступь новых технологий отнюдь не заканчивается. До сих пор рост эффективности комбайнов не означал значительного падения спроса на услуги их водителей. Теперь же дело идёт к тому, что и комбайнёров также нужно будет на порядок меньше:

https://www.cnews.ru/news/line/2020-11-03_kombajny_s_iskusstvennym

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой с применением искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанная «Сбером» и компанией Cognitive Pilot, входящей в его экосистему, успешно прошла промышленное использование в 35 регионах России в ходе сезона уборки урожая 2020 г.

С июня по октябрь 2020 г. в автономном режиме более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot, обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая. <…>

За счет использования беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot в этот сезон уборки совокупный масштаб экономии — на топливе, сопутствующих материалах, сокращении времени уборочной кампании (количества моточасов) и активной работы комбайнов, амортизации оборудования, продлении срока активной работы техники до капитальных инвестиций, снижении человеческого фактора, оптимизации бизнес-процессов и других параметров — составил более 500 млн руб.

Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России: «ЭкоНива», «Русагро», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «АгроСоюз Юг Руси», «Агрокомплекс им. Ткачева», «Песчанокопская аграрная группа», «Юго-Восточная агрогруппа» и другие. По оценкам участников проекта, в ближайшие три года каждый десятый комбайн в России может стать беспилотным.

Роботизация 10% комбайнов за три года – это ещё не так много, тем более, что поначалу за роботами будут активно присматривать люди. Однако в течение 5-10 лет рабочие места для комбайнёров, вероятно, начнут сокращаться.

2. Наши разработчики процессоров значительно продвинулись вперёд:

https://www.cnews.ru/news/top/2020-11-06_sozdannaya_v_rossii_novejshaya

В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia.

Входящая в группу «Хайтэк» российская компания IVA Technologies завершила разработку новой полностью оригинальной микропроцессорной архитектуры, и она продемонстрировала впечатляющие результаты на международных тестах. Появление чипов на ее основе ожидается в начале 2021 г. <…>

Перспективность этой архитектуры, ориентированной на нейронные сети, в конце октября 2020 г. была подтверждена в ходе тестирования на площадке MLPerf. Данная организация представляет собой международный консорциум, который был создан в 2018 г. для разработки универсальных тестов, позволяющих измерить эффективность систем искусственного интеллекта. Учредителями MLPerf выступают Baidu, Google, Гарвардский, Стенфордский и Калифорнийский университеты, а также университет в Беркли. В состав аттестующих рабочих групп входят сотрудники ARM, Facebook, Google, Microsoft, HP, IBM, Intel, Nvidia, Cisco, Cray и др.

На тестах архитектура IVA TPU была квалифицирована в том числе (но не только) в самую сложную, по данным разработчика, группу Closed Division Edge — закрытый список сетей с ограничениями на модификации, время ожидания и точность.

«Из анализа результатов видно, что для одной из самых распространенных нейронных сетей (Resnet-50), архитектура IVA TPU обеспечивает задержку в три раза меньше, чем Xilinx Alveo U250. То есть IVA TPU превосходит по ключевому параметру лучшее решение одного из мировых лидеров, спроектированное специально под искусственный интеллект, — пояснили CNews разработчики. — Планируется, что при реализации ускорителя с архитектурой IVA TPU в ASIC (интегральной схеме спецназначения; — прим. CNews) результаты будут лучше, чем у нашего ближайшего конкурента NVidia Jetson Xavier NX — несмотря на отставание в технологии: 28 нм против 12 нм».

Напомню, что на Руксперте есть статья про наши микропроцессоры:

https://ruxpert.ru/Российские_микропроцессоры

3. Весьма актуальная для эпохи коронавируса инициатива. Главное, чтобы это не привело к новому всплеску мошенничества:

https://lenta.ru/news/2020/11/09/accounts/

Российские банки захотели открывать счета клиентам удаленно, пишет РБК. Соответствующую технологию они собираются протестировать в «регуляторной песочнице» Центробанка.

Вопрос обсуждается ЦБ и профильной организацией — Национальным советом финансового рынка (НСФР), представляющим интересы банков. В разработке и использовании новой технологии заинтересованы как минимум 18 кредитных организаций, среди которых есть системообразующие.

Предполагается, что открытие счетов новым клиентам будет производиться без их личного присутствия — посредством видео-конференц-связи. На первом этапе такие счета будут открываться людям с ограниченными физическими возможностями, а также сотрудникам организаций, реализующих в том или ином банке зарплатные проекты.