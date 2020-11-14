Артисты без фанатов – Личное мнение

14.11.2020, 22:30, Разное

Не думала, что когда-нибудь захочу встать на защиту обрюзгшего, всеми забытого певца ртом Валерия Меладзе, но этот момент, к моему собственному изумлению, настал.

Валерон призвал артистов бойкотировать съёмки новогодних огоньков.



Фото: Соцсети

Причиной такой дерзости со стороны Меладзе послужил запрет властями Москвы на проведение концертов и массовых гуляний в период новогодних праздников.

Валерон, влив в себя, как мне кажется, графинчик коньячку, смачно рыгнул и надристал в Эскортограме бессвязный пост о трудной доли артиста.

Пожалуй, приведу его полностью:

Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты,техники,промоутеры итд сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует.При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина. Всем понятно, что метро является жизненноважной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город. А Новогодние концерты, это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника . И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних с’ёмках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от с’ёмок в Новогодних программах. Может тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев.

Всё-таки продравшись (сама не знаю, как у меня это получилось) сквозь словесную дристню Валерона, я хочу поддержать его призыв.

Дорогие артисты, начните бойкотировать новогодние программы на ТВ, пожалуйста. Лично я этого очень хочу.

Меня откровенно тошнит от ваших зажравшихся рож, не выкисающих из ящика десятилетиями.

Вы — бездари, причём все. Я считаю вас паразитами на теле народа.

У вас нет фанатов.

Ни у тебя, Валерон, их нет. Ни у твоей облезлой Альбинки. Ни у «светлого человечка» Верунчика Брежневой. Ни даже у очередного состава ВИА Гры.

У всех современных российских исполнителей отсутствует такое явление, как фанаты.

У подростка Билли Айлиш есть фанаты. У пенсионеров из «Металлики» есть фанаты. У толстожопой Дженнифер Лопес есть фанаты. Много фанатов, очень много.

А ни у кого из вас фанатов нет.

Вы нахер никому здесь не нужны с вашим мычанием в микрофон и тряской силиконом на сцене.

Вы живёте за счёт госконтрактов, а не за счёт фанатов, которые хотят вас и видеть, и слышать.

Вы нам не нужны ни с концертами, ни с новогодними огоньками. Вы — талый снег позавчершнего дня.

Ваша участь — выступать в коровниках, угощая дурачьё бесплатным пивом в обмен на явку на ваши концерты.

Именно так, кажется, поступает Бузова. Берите с неё пример и не вякайте.

Доплачивайте массовке за пьяные танцы на ваших выступлениях. Благодарно ходите на ТВ, склонившись в глубоком поклоне с проглотом перед Эрнстом и лижите местечковым властям, чтобы вас позвали выступить за денежку на Дне города в очередном Зажопинске.

У вас нет ни таланта, ни фанатов, а ещё вы устрашающе, зубодробительно неактуальны.

Короче, тихо сидите. Не высовывайтесь. Это ваш единственный способ удержаться на плаву.

А вам, мои хорошие, есть что сказать нашим, в общем-то, недорогим, а вполне себе дешёвеньким артистам, которые сидят сейчас без концертов?

Говорите! Они прочитают, причём с лупой.