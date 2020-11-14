Мнение: Письмо: “Будет вести себя как Карандышев”

14.11.2020, 22:20, Разное

Ну вот про “жену в декрете”.

univerce_rider

Доброго дня!

Уважаемая Эволюция,

Пишу Вам в надежде попасть на разбор.

Читаю Ваш блог уже несколько лет. Хотела стать комментатором. Тесты не проходила.

(И не проходите тесты никогда, совершенно бесполезно таким как эта автор. В комментаторы ей тем более нельзя, никогда)

Работаю в крупной общественной организации, занимаюсь множеством проектов и направлений, очень люблю свою работу, много перемещаюсь по командировкам, зарабатываю средне по городу. Пытаюсь потихоньку хватать звёзды. Живу в гражданском браке уже около 13 лет, двое детей, замуж не вышла по материальным соображениям (некрасиво, но имущественные вопросы тут сыграли не последнюю роль). Занимаюсь спортом, пытаюсь фотографировать и писать.

Сейчас переживаю сложный период.

Своего гражданского мужа, Н., я не любила сильно никогда. Вначале были чувства, уже вызывающие сомнения, я тогда рассталась с мч, которого очень сильно и долго любила, но Н.очень быстро приехал ко мне жить и буквально через несколько месяцев я забеременела.( У меня очень сильные мигрени с аурой, поэтому мне нельзя было пить противозачаточные, и он знал об этом. )

Я не была готова к беременности. Хотела сделать прерывание. Но меня все отговорили: и врачи, и родственники.

Словом, я до сих пор считаю, что тогда правильно всё решила, но смалодушничала, решив, что можно ответственность переложить на отговорщиков. Глупость страшная. Ведь в итоге, когда я оказалась один-на-один с действительностью, у меня началась жуткая послеродовая депрессия. Я не чувствовала никакой любви к маленькой дочери, за что всё ещё мучаюсь угрызениями совести.

(Сейчас она дочь вроде бы любит, но все еще смакует, как она ее не любила. Потому что виноваты враги, а не она)

До сих пор вспоминаю этот период с ужасом. Плюс во время кормления грудью нельзя пить обезболивающие, а мои мигрени никуда не делись. Приступы длились положенные три дня со всеми вытекающими.

Н. никак не помогал мне справиться с ситуацией. Максимум, когда всё совсем выходило из-под контроля, когда я всё-таки пыталась выпить таблетки, так как терпеть сил никаких уже не было, и они закономерно возвращались назад, ходил за спреем. В основном он обвинял меня в том, что я не могу чего-то или делаю не так. Настаивал на том, что надо кормить грудью, несмотря на всё.

(Она сама должна была решать, кормить или нет. Это ее грудь. И ее голова, страдающая мигренями. Но она перекидывает ответственность на отца ребенка)

Мы тогда ещё жили в пятиэтажке без лифта. Коляски внизу оставлять не разрешалось. И даже выйти погулять было для меня сложностью.

Родственники не помогали никак. На няню денег не было. Я, глядя на всех остальных мамочек с бабушками на подхвате, никак не могла смириться, что у меня всё по-другому.

(Мигрени это обостряло. Ей хотелось лопнуть от злости и разорваться, и разрывалась ее голова)

Словом, через несколько месяцев я взяла себя в руки и стала молча пытаться справляться. Заканчивала институт. Подрабатывала по мелочи.

В декрет я уходила из крупной компании. Но через года два она реорганизовалась, и меня уведомили, что отныне мне пособие платит ФСС, и выходить мне некуда.

В этот же момент Н. решил, что надо завести второго ребёнка. У него всё просто – решил и сделал. Абсолютно не подумал о том, как мы будем дальше жить.

(Опять она как шкура, он захотел и сделал. Она лежит, глазами хлопает)

И ситуация повторилась. Только в этот раз я сразу переключилась, видимо привыкла так жить. Купила кенгуру и таскала без проблем младшую дочь, коляску и старшую дочку по делам. Училась по ночам. Мы так и продолжали жить в этой однушке на пятом этаже.

Н. работал. Жаловался, что ему трудно.

Я купила кулинарную книжку и решила, что буду его радовать новыми блюдами каждый день. Он спустя пару лет тоже подсел на кулинарию и тоже стал готовить.

(Значимость мужа гражданского очень высока, но совершенно неотрефлексирована. Письмо она начала с того, что не хотела замуж и не любила)

Я купила молокоотсос и стала пить обезболивающее. Каждый вечер, когда все засыпали сидела сцеживала и замораживала молоко. Потом садилась за комп писать курсовую, реферат или диплом.

В выходные ездила в институт. В будни пыталась работать.

Потом внезапно умерла моя мама. На похоронах Н. напился. С детьми в тот день помогала моя подруга, пока я решала вопросы организации, которую он должен был подменить, она вышла нам навстречу с коляской. Н. чуть не уронил её, пока вёз. Я не могла уйти с поминок. Отсидела там, как на иголках, полчаса и сбежала домой.

(Она хочет доказать, что героиня, но ее нытье совсем другой эффект имеет. Хочется объяснить ей, что у всех матери стареют, болеют и умирают, и у всех почти были или есть маленькие дети)

Н. спал в одежде на диване. Дети были предоставлены сами себе. И наделали дел. Хорошо, что остались целы.

С этого момента началась история с алкоголем. Он был и уверен, что не пьёт. Конечно, я видала в своей жизни горьких пьяниц, это явно не такой же вариант. Но каждый вечер стабильно три литра пива.

(Он очень плохой, а ведь обязан быть ей поддержкой и опорой. Такую мысль автор пытается вбить молотком)

Разговоры не помогают. Он начинает сразу угрожать, что тогда будет драться. Алкоголь снимает его грандиозный стресс. Ага. Глава Газпрома не меньше.

(Он не Глава Газпрома, но она Великий Учитель, который разговорами меняет людей)

Были беседы из серии “надо работать над отношениями”. Но они обычно скатывались во взаимные обвинения, и я предпочитала свернуть диалог, так как пару раз нарывалась на бессмысленную ссору.

Я подустала от этого. Отношения тоже скатываются.

Потом была история, когда он на мой День Рождения пришёл ночью пьяный “ачётакова”, так и поздравил меня и очень удивлялся, чего я обиделась.

И так далее. И так далее.

(И она все это пишет мне. Автор, я вижу, что муж плоховато относился. Но я не вижу, где вы относились к нему хорошо. Вы относились еще хуже. У таких как вы всегда дефолт с мужьями)

В его жизни ничего не меняется. Он старше меня больше, чем на 10 лет. И этим оправдывает всё, называя меня глупой, считает, то имеет право на длинные нотации и нравоучения.

(А автор хотела бы быть единственным Штурманом и Училкой в их семье)

Когда мои барышни подошли к порогу школы, мы переехали по моему настоянию в хороший район, поближе к хорошей школе. Н. сопротивлялся и требовал, чтобы я тогда сама решала все проблемы с жильем. К слову, это даже облегчило мне задачу. Я в итоге нашла временную недорогую съёмную квартирку, потом продала свои новостройки, которые как раз сдались, и вложилась в нынешнее жилье.

Я разговаривала с ним о том, чтобы как-то развиваться финансово и расти в плане карьеры. Но он не хочет. Считает, что достиг потолка. Мы еле-еле справляемся. Это при том, что я купила в ипотеку нам всем квартиру, набрала долгов на ремонт и сейчас много работаю. Хотя мы договаривались, что он тоже будет стараться.

Все мои деньги уходят на наше жильё и обслуживание.

Его на еду и необходимые вещи. Нам надо больше. Их не хватает.

Я хочу снова искать вторую работу или выторговать себе повышение. Думаю уже даже о поиске другой, может.

Года три назад начала бегать. Он тоже. Теперь у него новая фишка – он учит меня тренироваться, чем раздражает очень сильно. При том, что пить в таких количествах он так и не бросил. Объяснения, что нельзя бухать и бегать, не помогают.

(Не помогает Училка автора, вот странно)

Мы постоянно скандалим.

Девчонки, понятное дело, всё это видят.

Я стараюсь уже как можно меньше времени проводить с ним вместе. Ставлю себе тренировки, когда он вечером дома. Планирую поездки по работе. Наняла няню и клининг.

Вчера вернулась из очередной поездки. И поймала себя на мысли, что хочу запланировать НГ без него. Просто, чтобы он не трепал нервы.

С приготовлением еды, с тем, как и где праздновать, куда и к кому ехать. Мне не нравятся его друзья, к своим я везти его просто не хочу, он напьётся и будет вести себя как Карандышев из Жестокого Романса тогда, когда он приём организовывал. При том, что в жизни он ведёт себя, как Печорин из романа (не Ваш типаж, а как персонаж).

(Здесь все про ее корону, опишите сами)

Сейчас же период стал ещё сложнее и из-за того, что я уже три года в странных отношениях с В. Мы живём в тысяче километров друг от друга, встречаемся где-то раз в три месяца +/-. Все, кто нас видел, без слов понимают, что происходит, хотя мы даже за руку прилюдно не держались.Это то самое чувство, когда грудь сжимает и пространство в точку. У него глаза, как штормовое море, он тоже занимается спортом, он вовлечён в ту же деятельность, что и я… Нравится девушкам, но почему-то заработал репутацию чуть ли не скрытого гомосексуалиста, так как не был замечен до этого в отношениях, кроме как со своей бывшей женой. Вероятно просто держит всех женщин на расстоянии, как меня. Не знаю, не слышала.

(С такой короной она сливается, выдумав роман с далеким парнем)

Может что-то предложить, а потом сказать, что не предлагал.

Несколько раз мы занимались сексом. Можем и просто гулять, смотреть кино, держась за руки, работать над общими проектами… У меня от этого всего крыша едет, у него просто ровная теплота.

Он всегда спешит на встречу. Один раз проехал полторы тысячи км, чтобы встретить меня с поезда. Может позвонить с безумной идеей куда-нибудь сорваться. И так далее.

(Один раз они занимались сексом, а не несколько, хотя это не важно)

Он почти сразу, как всё началось, грустно спросил: “Ты как себе всё это представляешь? Ты опять на самолёт, а я останусь. Ты ко мне или я к тебе поедем в город?”

Словом, понятно, что ему это всё не особенно надо, но и отказаться он не хочет. То ли не решил ещё ничего, то ли уже решил.

Считает, что я эгоист. Что я в своём мире. Это меня обижает и сбивает с толку. Я не понимаю, о чём он.

Мы ничего особенно не обсуждали. Я один аз его спросила, чего он ждёт от отношений с такими установками: “Свадьбу и 10 детей?” Он ответил: “А чего ещё я должен хотеть?”

(И на мужа она капала все письмо, чтобы оправдать свою влюбленность в другого)

Больше мы это не обсуждали.

Всё просто происходит. И я на фоне всей этой миндальной дымки вижу Н., который живёт со мной, но при этом совершенно неделикатен, невнимателен и груб. Не думаю даже, что он любит меня.

Чувство такое, что мужчины вокруг меня просто видят во мне удобную тётку. Я как чемодан без ручки: и не любят, и бросить жалко?

(У него две дочки. Но она думает только о себе и своей заднице)

В., например, совершенно не парится, если мне кто-то оказывает знаки внимания, скорее даже начинает зло реагировать в первую очередь почему-то на меня, хотя я могу, например, находиться в нескольких метрах от него. Н. ревнует как-то плоско и глупо непонятно к кому и зачем.

Я понимаю, что в В. я практически влюблена, а он в меня, вероятно. нет. И на этом фоне отношения с Н. совсем сыплются. И я не хочу из-за химеры разрушать то, что реально.

И вот это реальное начало чахнуть ещё задолго до сегодняшней ситуации. С этим пьянством, невниманием, потребительским отношением. Мы ведь даже в ресторан за 13 лет ни разу не сходили на свидание…

Я его приглашала на концерт. Сходили. Там поругались, он напился в баре, пока я танцевала.

Н. очень красивый мужчина. Высокий, с хорошей фигурой, со жгучими глазами. Умный, хоть и заносчивая задница. Очень смешной. В анамнезе у него много-много отношений от одно дня и больше. Не понимаю, почему ему не повезло встретить именно меня.

Я желала бы ему любящую женщину рядом. Которая бы делала то, что он хочет. Сидела бы дома на тех условиях, что он ей сможет обеспечить, соглашалась на его ритм жизни, занималась бы с ним сексом по первому требованию и так далее.

Я не его человек.

Я, наверно, ничей человек.

У меня есть только мои девочки, с которыми я могу нормально общаться и при этом не чувствовать себя постоянно под прессингом того или иного ощущения ненужности.

(А как она ныла, что ее заставили родить одну и потом навязали рождение второй? Как-то у баб это уживается: жалобы, что их заставили и родить, и “люблю-люблю моих деваааачек!”)

Друзья не в счёт, мне с ними жить не надо.

Время идёт, а я живу с осознанием, что Бог, наверно, даёт в жизни человеку только один шанс. И, что ты заслужишь, то и будешь иметь потом всю жизнь.

Есть например пары, которые вместе по любви, и они искрятся и сияют даже спустя годы, не тускнеют. Я смотрю на них и понимаю, о чём это, почему это. Но не понимаю, почему нельзя всё поправить, если в своей любви налепил что-то не то до этого…

(Автор, такие как вы никогда не светятся, всегда тухнут)

Я понимаю, что женщина с детьми всегда в другом положении, чем в 20 лет. И учитываю это. И надеюсь поправить то, что имею, хотя с каждым днём всё меньше.

Я не ценю то, что имею? И, находясь в финансовой зависимости от Н., мне надо смириться и пытаться, как-то справляться с его пьянством и постоянными потоками назиданий по всем вопросам? Или продать ещё одну квартиру, закрыть ипотеку, окончательно порвать отношения с Н. и остаться в одиночестве, работая на себя и на детей?

У меня цель простая: не трепать нервы себе, детям и Н. Себе, правда, в первую очередь, так как я чувствую, что устала.

(Про В. я всерьёз не думаю. Я осознаю, что не нужна ему. Если бы там что-то было, то оно бы уже давно было. Даже если он испытывает что-то, вряд ли решится. И от этого горько.)

Спасибо большое, если прочли.

(Да я сама иногда удивляюсь, зачем я это все читаю)