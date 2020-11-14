Спецслужбы Армении заявили о предотвращении госпереворота

14.11.2020, 22:08, Новости дня

Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку захвата власти в республике и убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба национальной безопасности Республики Армения выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц с целью захвата власти в Республике Армения», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой Армении, были намерены захватить власть, убив главу правительства.

По данным Службы национальной безопасности республики, оружие было перевезено в Армению из Карабаха, где с 27 сентября шли боевые действия. В связи с этим на основании прямых подозрений в совершении преступления был задержан бывший руководитель СНБ республики, руководитель партии «Родина» Артур Ванецян, бывший депутат парламента Ваграм Багдасарян и еще два человека.

Ранее в субботу зкс-главу СНБ Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра республики Никола Пашиняна. Адвокат задержанного Лусине Саакян утверждает, что арест Ванецяна – это попытка действующей власти в Армении заставить «замолчать политических оппонентов».

Напомним, в четверг армянские спецслужбы сообщили, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков были заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.