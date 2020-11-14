В космос планируется запустить датчики для мониторинга состояния Земли

14.11.2020, 21:53, Разное

Европейское космическое агентство (EKA) планирует запустить в космос датчики для постоянного мониторинга состояния Земли. Они позволят не только получать метеорологические данные, но и предсказывать катаклизмы.

Группу спутников планируется отправить на околоземную орбиту до 2030 года, что позволит создать самую передовую метеорологическую сеть. Они будут оснащены высокочувствительными датчиками по контролю поверхности Земли, включая мониторинг скорости таяния арктических льдов и состояния почвы в районах, пострадавших от засухи. Всего на орбиту планируется вывести три системы: CHIME, CIMR и LSTM. Первая позволит получать данные о состоянии сельскохозяйственных культур и других растений на Земле. Вторая представляет из себя СВЧ-радиометр для изучения солёности морской воды и количества льда. Это поможет более точно прогнозировать изменения температуры. LSTM представляет из себя сеть инфракрасных и тепловых камер. Они помогут прогнозировать засуху в любой точке Земли.

Как отметили в EKA, данные спутники являются самым масштабным метеорологическим проектом и обойдутся агентству минимум в 1,3 млрд евро. При этом они не намерены закрывать доступ и получать важные метеорологические данные смогут все желающие абсолютно бесплатно.