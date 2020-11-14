 

В космос планируется запустить датчики для мониторинга состояния Земли

14.11.2020, 21:53, Разное

Европейское космическое агентство (EKA) планирует запустить в космос датчики для постоянного мониторинга состояния Земли. Они позволят не только получать метеорологические данные, но и предсказывать катаклизмы.
Группу спутников планируется отправить на околоземную орбиту до 2030 года, что позволит создать самую передовую метеорологическую сеть. Они будут оснащены высокочувствительными датчиками по контролю поверхности Земли, включая мониторинг скорости таяния арктических льдов и состояния почвы в районах, пострадавших от засухи. Всего на орбиту планируется вывести три системы: CHIME, CIMR и LSTM. Первая позволит получать данные о состоянии сельскохозяйственных культур и других растений на Земле. Вторая представляет из себя СВЧ-радиометр для изучения солёности морской воды и количества льда. Это поможет более точно прогнозировать изменения температуры. LSTM представляет из себя сеть инфракрасных и тепловых камер. Они помогут прогнозировать засуху в любой точке Земли.

Как отметили в EKA, данные спутники являются самым масштабным метеорологическим проектом и обойдутся агентству минимум в 1,3 млрд евро. При этом они не намерены закрывать доступ и получать важные метеорологические данные смогут все желающие абсолютно бесплатно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Мнение: Навальный – live!

11.09 / Медики: Лекарство от диабета снимает воспаление в печени

05.07 / Сексолог Анна Амбарцумян раскрыла черты поведения потенциальных изменников

13.10 / Мнение: Средневековый город, который российские чиновники разрушили до основания

01.08 / На ферме в Исландии, построенной на холме Эльфов, творятся странные вещи

06.11 / Названы распространенные причины отека ног

18.10 / В Пакистане сожжен транспортный конвой с тяжелой военной техникой США выводимой из Афганистана

27.08 / Светлана Лобода, Мария Миронова, Муся Тотибадзе и другие звезды поддержали акцию “Дети вместо цветов”

04.08 / Ученые: Детские травмы ускоряют старение организма

20.08 / Психолог назвал слабости переживающего неудачи Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска