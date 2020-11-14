“Я в “Феофании” на общих условиях”. Зеленский записал новый влог из больницы

14.11.2020, 21:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября обнародовал в Facebook видеоблог, записанный во время самоизоляции в больнице “Феофания”.

“Говорят, главный залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Поэтому как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи”, – сказал он.

Президент отметил, что продолжает работать дистанционно.

Это второй влог Зеленского, записанный в “Феофании”. В этом видео показали также обращение первого заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, которые тоже болеют COVID-19.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2685846151665744/

Первый видеоблог президент обнародовал 12 ноября – на третьи сутки после получения положительного результата теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у главы Офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат в “Феофании”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в “Феофании” у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. Ермак, по словам Подоляка, тоже в изолированной палате, но у него не спецкабинет.

Жена Зеленского Елена переболела COVID-19. 16 июня первую леди госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19. В августе президент сказал, что вместе с его женой коронавирусной инфекцией переболел их сын Кирилл.