 

Доктор Комаровский: Перед выборами Зеленский предлагал мне пойти с его командой в Раду. Я сказал, что могу быть внештатным советником. Он ответил: “Хорошо“, и больше мы не общались

14.11.2020, 21:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский перед выборами приглашал в свою команду врача-педиатра Евгения Комаровского. Об этом медик рассказал в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Владимир Александрович перед выборами в Раду мне позвонил, спросил, не готов ли я пойти в команду, в Раду. Я сказал: “Спасибо, я хочу быть вне системы, я хочу быть независимым человеком, но в любом случае готов быть рядом, подсказывать, советовать”. Он сказал: “То есть внештатный советник”. Я сказал: “Да”. Владимир Александрович сказал: “Хорошо”. Все”, – объяснил Комаровский.

По его словам, после того “больше не общались”.

“Я всегда знаю, почему больше не общались. Потому что рядом с Владимиром Александровичем наверняка появились люди, к которым он прислушивался. Я-то не могу быть рядом, я в Харькове живу”, – отметил врач.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

В июле 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Пропрезидентскую партию “Слуга народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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