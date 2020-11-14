Лукашенко заявил, что в Украине создали второй центр для работы против Беларуси

14.11.2020, 21:40, Новости дня

В Украине создан уже второй центр для работы против Беларуси. Об этом 13 ноября заявил политическим обозревателям Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко в интервью, которое цитирует сайт президента.

“Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. То есть дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон… И я вот говорю: Польша, Польша. Ведь мы же знаем, кто в этих центрах сидит – американцы, до единого человека, и, к сожалению, создали второй центр в Украине. Для работы против Беларуси. Но мы его, этот центр, видим”, – сказал Лукашенко.

Он отметил, что на границе с Украиной белорусские силовики задерживали четырех “анархистов”, а также “нашли огромный схрон, где уже не стрелковое оружие, гранатометы лежали”.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, есть погибшие.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После начала протестов за пределы Беларуси уехало большинство активных оппозиционеров. В частности, Тихановская направилась в Литву.

После начала протестов Лукашенко неоднократно обвинял иностранные государства, в частности Польшу, Литву и Украину, в поддержке митингующих. Он утверждал, что Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась “к нынешнему времени “Ч”.

С 1 ноября Беларусь закрыла границу со всеми соседними странами, кроме России.