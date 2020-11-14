Украинские врачи героически противостоят вирусу, не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать, кого лечить – Зеленский

14.11.2020, 21:40, Новости дня

Так называемый “карантин выходного дня”, который ввел Кабинет Министров Украины, является шансом избежать полного локдауна в стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, обнародованном в Facebook 14 ноября.

“Карантин выходного дня”. По этому поводу есть много дискуссий, хотя, по моему мнению, все достаточно очевидно: это можно поддерживать или нет, но нельзя не понимать, почему именно такое решение было принято – у нас каждый день новые рекорды, [за последние сутки] – более 12 тыс. заболевших. Нужно сбить динамику роста числа заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать, кого лечить”, – сказал он.

Президент отметил, что “идеальных инструментов” для снижения количества заболевших не существует.

“Есть болезненные и еще более болезненные. Например, Франция, Германия, много других стран вводят полные локдауны, и это еще хуже для экономики, чем “карантин выходного дня”. “Карантин выходного дня” – это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о шести нерабочих днях”, – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке, Днепре, Ивано-Франковске. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина. Он назвал решение Кабмина “ерундой”.

Горисполкомы Львова и Ивано-Франковска объявили субботы и воскресенья до 30 ноября на территории этих городов рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это освобождает указанные заведения от необходимости выполнения требования правительства, считают в мэриях. Глава Минздрава подчеркнул, что в постановлении идет речь о днях недели, а не о выходных.