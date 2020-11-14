Мнение: Американские выборы. Несколько простых цифр для сравнения

14.11.2020, 21:10, Разное

Феноменальная явка на выборы президента США в этом году, рекордная за всю историю Соединенных Штатов – безусловно, главный косвенный признак, позволяющий поставить честность этих выборов под сомнение. Совершенно непонятно, с чего бы именно в год пандемии (от которой, по цифрам, именно Штаты понесли наибольший урон, многократно превышающий все их потери во Вьетнаме) тамошние жители вдруг настолько целенаправленно принялись проявлять свою гражданскую активность. Можно сравнить с выборами в период предыдущего мощного кризиса – 2008 года: в ноябре 2008 года мировой кризис был уже в разгаре, банк Леман Бразерс уже рухнул… но явка на выборы Обамы составила всего 131 млн. американцев. А тут, в разгар ковидного кризиса – 160 млн., на 30 (!) млн. больше. С чего вдруг? Кандидаты в президенты очень привлекательные? Да нет – два старых придурка. Может быть, программы у них какие-то очень прорывные? Опять нет – программу Трампа все знают, у Байдена обычные бла-бла-бла, да ее к тому ж он особо и не пропагандировал, так как весь предвыборный период просидел где-то в укрытии.

Так почему? Ответа два: во-первых – голосование по почте, то есть – максимально обезличенное; во-вторых – “досрочка”. Идеальные условия для вбросов (нам ли не знать!). Они и воспоследовали, причем, что тоже очевидно – с обеих сторон.

Я лично уверен, что за Трампа тоже вбросили, и немало. Об этом говорит хотя бы то, что на втором сроке за Трампа проголосовало больше, чем за него на первом, что очень нехарактерно. В 2016 за Трампа – 63 млн., а в 2020 – уже точно больше 70 млн.! С чего такой рост, аж на 7 миллионов?!

Для сравнения: у Обамы в первый срок (2008) – 69 млн., а во второй (2012) – 66 млн. Снижение на 3 с лишним млн.! Снижение, а не рост.

Ну и на этом фоне Байден, коррупционер и маразматик, набирающий чуть ли не 74 млн. – это, конечно, полный нонсенс. Американские выборы в этом году, благодаря “почтовому голосованию”, превратились в соревнование “кто больше вбросит”. И в нем безусловно намного ловчее оказались демократы. Республиканцам – позор!

Причем разбираться с этим (когда масштабы фальсификаций – на миллионы), да еще в условиях ковида – понятно, никто не будет. Уже сейчас видна жесткая установка: НИЧЕГО не было, забыли, едем дальше. Возможно, это у них сейчас единственно возможная реакция – иначе политический кризис будет вовсе невообразимых масштабов.

Другое дело, что кризис все равно будет. Не сейчас, так позже.