 

В Раде предупредили о возможности дефолта на Украине

14.11.2020, 21:08, Новости дня

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

«Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как (…) правительство воровское добивает государство», – приводит РИА «Новости» слова Рабиновича в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович предложил немедленно сменить правительство страны, кроме того, он рассказал, что внес законопроект о запрете повышения тарифов ЖКХ во время эпидемии коронавируса.

Парламентарий из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает необходимым списать долги населения за ЖКХ.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский объявил о получении положительного результата теста на коронавирус. В тот же день положительный результат теста на коронавирус получил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Днем позже стало известно, что коронавирусом заразился министр обороны Украины Андрей Таран.

В прошлую пятницу украинский министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.



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