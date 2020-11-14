Мнение: Штрихи к портрету Сьюзан Райс

14.11.2020, 21:05, Разное

Помимо анонса Хиллари Клинтон на пост постпреда США в СБ ООН, Байден хочет видеть (если победит) Главой Госдепа Сьюзан Райс.

Помимо того, что по сути это не осужденная военная преступница (участвовала в подготовке агрессии НАТО против Ливии), есть и менее известная, но весьма примечательная деталь, хорошо иллюстрирующая, кого собираются двигать на место трамповских кадров.

"Чайная девочка" из Государственного департамента США – Доктор Сьюзан Райс

Открытое письмо сенатору Джону Керри, комитет по международным отношениям Сената США, 7 декабря 2008 г.

Уважаемый сенатор Керри, я пишу как ученый с более чем 30-летним опытом в исследованиях южной Нигерии, чтобы выступить против выдвижения доктора Сьюзан Райс на пост посла ООН. .

Как заместитель государственного секретаря Билла Клинтона по делам Африки, Райс сыграла позорную роль в разрушении демократических надежд Нигерии. Как всем известно, единственные заслуживающие доверия выборы в истории Нигерии состоялись 12 июня 1993 года и на них победил

Мошуд Абиола, харизматичный бизнесмен с искренними популистскими тенденциями, которого по этой причине опасались элиты Нигерии, Великобритании и США.

Под смертельным давлением со стороны нигерийской армии и, вероятно, также со стороны британской МИ-6 (как мне сообщил профессор Абиола, который в то время был лидером большинства в сенате), трусливый генерал Бабангида отменил президентские выборы, которые он организовал при поддержке некоторых заслуживающих доверия элементов гражданского общества и назначил Эрнеста Сонекана (председатель UAC / Lever Brothers, Нигерия, бывшая Королевская нигерийская компания) смотрителем, пока генерал Абача не почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы захватить явный контроль пять месяцев спустя.



Демократически избранный президент Нигерии Абиола.

Когда Абиола попытался вернуть себе украденное президентское кресло в июне 1994 года, Абача посадил его в тюрьму, и надавил на гражданское общество, несмотря на героическое сопротивление со стороны элементов прессы Лагоса, многие из которых были воспитаны в издательской группе Concord Абиолы (см. замечательный отчет Кунле Аджибаде «Заключенный на всю жизнь; Тюремные заметки репортера », Heinemann, Ibadan, 2003 , ISBN 9781295597).



Генерал Абача.

Абача умер при загадочных обстоятельствах в июне 1998 года, а месяц спустя Абиолу (с опасно хрупким здоровьем после 4 лет пыток) посетил под стражей Том Пикеринг, номер три в государственном департаменте администрации Клинтона, в сопровождении доктора Сьюзан Райс в качестве политического руководителя бюро Африки. По всем сообщениям, Пикеринг озвучил угрозы, которые ранее в адрес заключенного высказывал Кофи Аннан. и британский министр Тони Ллойд, говоря Абиоле, что он никогда не будет освобожден, если он не откажется от своего президентства. Один этот факт доказывает, что «международное сообщество» единодушно было замешано в военной диктатуре, которую они пытались "ненавидеть". Мы знали это уже тогда, когда сам Билл Клинтон, во время его поездки в Южную Африку в 1997 году, сообщил «Нью-Йорк Таймс», что приветствует план Абачи превратить себя в гражданского диктатора, подобного Мусевени. Большое спасибо, Бубба!



Томас Пикеринг.

Сопротивляясь угрозам Пикеринга, Абиола рухнул и умер буквально у ног Пикеринга – вскоре после того, как Райс подала чай. Отравление не было доказано, но это было отвлекающим маневром к тому очевидному факту, что наше правительство не поддержало избранного президента в интересах банды головорезов называемых нигерийские военные. Дочь Абиолы, Хафсат, сказала, что она нашла самым отвратительным театр кабуки Пикеринга, пытающегося провести реанимацию «рот в рот» ее умирающему отцу – назвав это "поцелуем смерти".

Устранение Абиолы удобно расчистило путь для предпочитаемого США кандидата генерала Обасанджо. (друг Джимми Картера), который будет назначен на фальшивых выборах в 1999 году, и с тех пор Нигерия продолжала идти по пути коррупции, авторитаризма и массовых страданий во время самых высоких цен на нефть в истории. Генерал Обасанджо. в прошлом году сам ушел в отставку с позором после того, как выбрал своего преемника, что стало еще одним коррумпированным провалом. Агонии Нигерии не видно конца.

Я интерпретирую присутствие Райс во время смерти Абиолы как ее проникновение в мафиозную элиту США под бдительным оком Пикеринга, печально известного тяжеловеса, который до этого служил нашим послом в Нигерии, Советском Союзе и, по совпадению, в ООН.

В своем молчании Сьюзан Райс не увидела ничего плохого в том, чтобы угрожать избранному президенту Нигерии в тюрьме, и она никогда не выражала ни малейшего сожаления по поводу трагических последствий – другими словами, теперь она стала членом и кровавым солдатом этой банды

Народы Сомали, Судана, Конго и Зимбабве ждет тяжелая судьба, равно как и надежды на улучшение репутации США в Африке.

Свяжитесь со мной, чтобы получить документальное подтверждение любого из утверждений в этом письме. Честно говоря, пожалуйста, также не стесняйтесь поделиться этим письмом с доктором Райс – моих навыков поиска в Google недостаточно, чтобы найти ее адрес электронной почты – на случай, если она пожелает

представить конкретную защиту.

С уважением,

Виктор Манфреди,

научный сотрудник Центра африканских исследований Бостонского университета

[email protected]

http://www.ocnus.net/artman2/publish/Analyses_12/US_State_Department_Tea_Girl_Dr_Susan_Rice_printer.shtml – оригинал на английском