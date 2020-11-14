 

“Живые роботы”: Ученые разработали технологию для регенерации частей тела

14.11.2020, 20:53, Разное

Американские исследователи в ходе исследования смогли разработать технологию, позволяющую восстанавливать живые ткани, вплоть до генерации новых органов. Методика основана на создании стволовых клеток, способных к особой транформации.
В процессе исследования ученые, представляющие Университет Тафтса (Массачусетс, США), создали из живых клеток робота, имеющего программируемое поведение. Сам проект был назван “ксенобот”, а прообразом термина послужило название одного из видов лягушек Xenopus laevis, клетки которых стали основой для создания “организма”. Они, в частности, занимались выработкой стволовых клеток, обладающих способностью дифференцироваться в другие клеточные типы. Так, при использовании ксеноботов была получена совокупность пассивных клеток, составляющих кожу и сердечную мышцу. Исследователи заверили, что размеры и возможности “живых роботов” доказывают способность создавать живые программируемые системы. К слову, упомянутые ксеноботы могут “самозалечиваться”, а такая возможность очень важна для такого понятия, как регенеративная медицина.

“Если вы потеряете палец или руку, вы захотите нарастить нужное количество ткани в нужном месте и контролировать процесс соединения, а это очень сложно. А ксеноботы позволяют нам вникнуть в то, как работает этот процесс, и как мы получаем контроль над ним”, – объяснил один из авторов научной работы, доктор Дуглас Блэкистон. В настоящее время исследователи изучают способы управления движения роботами, во избежание опасности возможного выхода их из-под контроля. Об этом пишет How it Works.



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