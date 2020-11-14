 

Пользователи iPhone 12 столкнулись с проблемами при прочтении сообщений

14.11.2020, 20:53, Разное

Многие пользователи смартфона iPhone 12 столкнулись с проблемами при прочтении сообщений в групповых и индивидуальных чатах. Текст часто невозможно прочитать и на телефон не поступают уведомления о новых SMS.
Более подробно трудность описал один из владельцев телефона, который пожаловался на полное отсутствие уведомлений и текста. Он объяснил, что состоит в групповом чате, где его ребёнок написал сообщение с Android-устройства. При этом iPhone 12 не уведомил о новом сообщении, а при попытке открыть его, текст невозможно разобрать. С подобной трудностью столкнулись и другие владельцы фирменного телефона от Apple.

В компании пока не комментируют произошедшее. Эксперты сомневаются, что дело в самом iPhone 12. Они объяснили, что виновата скорее операционная система iOS 14.1 и 14.2, ведь только на этих версиях замечены трудности. Часть пользователей отметила, что в решении недочёта им помог сброс сетевых настроек до заводских параметров. Единого же решения проблемы пока не имеется.



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