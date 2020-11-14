 

«Полный рок-н-ролл!»: Лолита Милявская изменила стрижку в день своего рождения

14.11.2020, 20:53, Разное

Лолита Милявская очень помолодела после развода, скинула лишние килограммы и начала активно экспериментировать со своей внешностью. С недавних пор артистка отказалась от длинных волос и решилась на каре, а теперь она носит еще более модную стрижку в стиле «рок-н-ролл».
Время перемен наступило у вокалистки Лолиты Милявской. После расставания с мужем Дмитрием Ивановым она решилась на кардинальные перемены своего образа. Еще в июне артистка сделала каре у мастера Алексея Осипчука. Но желание изменений не оставило исполнительницу и в день своих именин 14 ноября, она решилась на еще более молодежную стрижку у того же мастера.

Новым боб-каре Лолита Милявская очень довольна, о чем пояснила в блоге. Алексей Осипчук тоже похвалился результатом в своем аккаунте Instagram в режиме Stories и послал ей «искренние поздравления». Поклонникам певицы изменения ее внешности понравились. Они написали ей много лестных комментариев, а также поздравили с днем рождения.



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