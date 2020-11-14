ЛДПР требует отложить рассмотрение инициативы об изъятии детей

14.11.2020, 20:23, Разное

Нормативно-правовой акт внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект предлагает передать вопрос изъятия детей в компетенцию судебных органов. Заявление об изъятии будет рассматриваться в закрытом режиме. Правительство поддержало инициативу.

Во фракцию ЛДПР поступило большое число обращений по законопроекту. Многие дали инициативе негативную оценку, сообщил Игорь Лебедев.

Цель законопроекта – устранить почту для оправдания издевательств над детьми и защитить их от домашнего насилия – Лебедев назвал хорошей. Однако парламентарий считает, что документ создает почву для преследования родителей по вымышленным поводам.

Депутат заявил, что законопроект как следует не проработан. “Где плоды разъяснительной работы, которой, впрочем, не было? Где итоги широкого обсуждения в экспертном сообществе? Где публичная защита тезисов, где готовность к более четким и понятным формулировкам, исключающим любые злоупотребления и двойное толкование?” – написал зампред Госдумы в телеграм-канале думской фракции ЛДПР.

На Совете нижней палаты в понедельник, 16 ноября, либерал-демократы предложит спикеру и другим фракциям отложить рассмотрение инициативы. Лебедев указал на недопустимость спешки.

Вице-спикер уверен: необходимо тщательно изучить документ, провести консультации. “Кого и это не впечатлит – предлагаю вспомнить Конституцию. Там, если не ошибаюсь (а это вряд ли), вполне по-русски изложена роль института семьи, брака, материнства и детства”, – приводит слова парламентария РИА Новости.