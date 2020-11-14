 

Учёные объяснили, почему дети реже болеют коронавирусом

14.11.2020, 20:17, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Вандербильта, объяснили, почему дети реже, чем взрослые, болеют коронавирусом. В ходе проведения исследования было выявлено, что у них имеется более низкий уровень ключевого фермента.
После того, как коронавирус попадает в легкие, к АСЕ2 прикрепляются «белковые шипы», которые торчат как гвозди в футбольном мяче. Спайковый белок расщепляет вещество TMPRSS2. Таким образом, вирус сливается с клеточной мембраной и попадает в элементарную единицу. Далее захватывается генетический аппарат клетки с целью сделать несколько копией ее РНК.

Несмотря на то, что ген АСЕ2 в модели мыши на низких уровнях экспрессировался в легких, TMPRSS2 выделялся тем, что обладает поразительной траекторией повышенной экспрессии в ходе развития. Данный элемент в будущем может стать основной лечения и профилактики COVID-19.



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