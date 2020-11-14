Ученые назвали опасность употребления кофе утром
14.11.2020, 20:17, Разное
Британские исследователи университета Бата рассказали, почему употребление кофе натощак может вредить здоровью. Как оказалось, напиток способен повысить уровень сахара в крови.
Учеными был проведен эксперимент, где принимали участие 29 добровольцев, которые натощак пили кофе. Первая группа употребляла сладкое кофеиносодержащее питье, а вторая – черный кофе, а через 30 минут им подавали напиток с сахаром. Далее у испытуемых брали анализ крови и установили, что употребление кофе на голодный желудок приведет к опасным болезням.
Специалисты заявили, что уровень сахара у участников поднялся на 50%, что объясняется неспособностью организма усваивать глюкозу после ночного пробуждения. Напиток лучше всего пить во время завтрака или после него, но только не натощак. Такая предусмотрительность поможет уменьшить риски возникновения диабета.
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