Ученые назвали опасность употребления кофе утром

14.11.2020, 20:17, Разное

Британские исследователи университета Бата рассказали, почему употребление кофе натощак может вредить здоровью. Как оказалось, напиток способен повысить уровень сахара в крови.

Учеными был проведен эксперимент, где принимали участие 29 добровольцев, которые натощак пили кофе. Первая группа употребляла сладкое кофеиносодержащее питье, а вторая – черный кофе, а через 30 минут им подавали напиток с сахаром. Далее у испытуемых брали анализ крови и установили, что употребление кофе на голодный желудок приведет к опасным болезням.

Специалисты заявили, что уровень сахара у участников поднялся на 50%, что объясняется неспособностью организма усваивать глюкозу после ночного пробуждения. Напиток лучше всего пить во время завтрака или после него, но только не натощак. Такая предусмотрительность поможет уменьшить риски возникновения диабета.