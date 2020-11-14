Исследователи сообщили, что новое извержение может «похоронить» часть Америки

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14.11.2020, 19:53, Разное

Йеллоустонская кальдера располагается на землях одноименного национального парка в северо-западном углу штата Вайоминг. За супервулканом наблюдает Геологическая служба Соединенных Штатов, так как он представляет опасность для человечества, хоть и риск извержения равняется 0,00014%.
Исследователи сообщают, что в прошлом Йеллоустонский вулкан извергался 3 раза с временными промежутками в 500 000 лет. Теперь же следующий вулканический выброс задерживается. Ученые заявляют, что прогнозируемое потенциальное извержение может оказаться самым мощным за всю историю Йеллоустонского вулкана. В итоге часть Северной Америки может исчезнуть с лица Земли, Солнце закроет серная дымка, а в регионе и даже в целом мире может настать вулканическая зима.

Геологическая служба намеревается выяснить, когда случится следующее извержение с помощью газа радона, появляющегося в малых количествах из активных очагов магмы. Когда вещества распадаются, то возникают уникальные изотопы с радиоактивными свойствами. Специалисты будут использовать их как часы для определения скорости выхода радона на поверхность.



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