 

“Ему нужна была Виталина”: Наталья Штурм высказалась о роли экс-супруги в жизни Армена Джигарханяна

14.11.2020, 19:53, Разное

Популярная певица Наталья Штурм прокомментировала “Актуальным новостям” смерть мэтра российского киноискусства Армена Джигарханяна и пояснила о своих эмоциях. Особое внимание исполнительница уделила роли экс-супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской в его жизни.
Примечательно, что комментарий Натальи Штурм, касающийся совместной жизни Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской, стал довольно нетипичным на фоне прежних высказываний большого количества представителей шоу-бизнеса. В частности, певица уверена, что именно пианистка на протяжении совместной жизни с актером являлась человеком, продлявшим его творческую и физическую жизнь. Несмотря на непростые отношения в брачном союзе, она обеспечивала Армену Джигарханяну необходимое вдохновение и стимул. “Армянину нужна любовь. Всегда, в любом возрасте. Невзлюбленный армянин без женщины, при виде которой его сердце трепещет, чахнет. Ему нужна была Виталина как молодая, полная энергии миловидная женщина”, – отметила Штурм. К слову, звезда эстрады подчеркнула, что не понимает причин расставания звездной пары и удивлена этому факту.

Стоит отметить, что сама Виталина Цымбалюк-Романовская сразу после развода предположила, что её экс-супруг не сможет прожить без неё долго. Она также предположила, что в жизни артиста нет ни близких, ни друзей, зато хватает людей, пытающихся получить от него выгоду.

Резюмируя свои воспоминания об Армене Джигарханяне, Наталья Штурм упомянула, что знакома с кинозвездой лишь по сыгранным им ролям. “Очень красивый, колоритный мужчина, блестящий актер, невероятно харизматичный в любой роли. Рожденный стать Актером”, – отметила певица.



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