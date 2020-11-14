“Не надо полагаться”: Вирусолог призвал к осторожности в доверии прогнозам по коронавирусу

14.11.2020, 19:53, Разное

Российский вирусолог Петр Чумаков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал свое отношение к прогнозам по коронавирусу, построенным на аналитических моделях. По мнению эксперта, такие предсказания не являются достаточно достоверными.

Как убежден медик, представляющий Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, поведение COVID-19 подвержено воздействию большого количества факторов, в то время, как цепь расчетных алгоритмов основана на данных, базирующихся на старых инфекционных заболеваниях. Специалист заявил, что, при возникновении новых инфекций, коэффициент их распространения и прочие факторы остаются неизвестными и могут очень отличаться от уже известных вирусов, например, гриппа. Кроме того, чаще всего аналитические модели основаны на очень небольшом числе наблюдений и, по сути, являются лишь “прикидками”. “Просто люди пытаются научиться предсказывать”, – предположил Чумаков.

К слову, медик напомнил, что еще до начала пандемии британские аналитики предсказывали гибель миллионов человек от коронавируса, однако в реальности такого не произошло. “Не надо полагаться на эти анализы. Все зависит от используемого алгоритма, а он может быть вообще неправильным. Сомневаюсь, что для такого нового заболевания возможно что-то предсказать”, – заключил вирусолог. Об этом пишет URA.RU.