 

«Ледниковый период» Ильи Авербуха стал основным шоу с любовными интригами

14.11.2020, 19:48, Разное

Телезрители обожают проект «Ледниковый период», где знаменитости показывают искусство фигурного катания без необходимых навыков. Также на шоу случается много любовных сюжетов, а сам Илья Авербух превратился в главную сваху Первого канала.
С «Ледникового периода» завязались важные события и у фигуриста Ильи Авербуха, но когда Ирина Лобачева, его жена, стала тренироваться с Дмитрием Марьяновым, семья распалась. Через время продюсер повстречал на шоу Лизу Арзамасову и с той поры пара вместе.

В недавнем посте Instagram звезда «Папиных дочек» пояснила свое отношение к «Ледниковому периоду». Она до сих пор вспоминает тот интересный опыт, тренировки и ощущает большую благодарность за то, чему научилась на льду. Все происходило много лет назад, а до этого она никогда не каталась на коньках, поэтому так уважает труд, который вложен в нее хореографами и тренером.

Напомним, что практически в каждом сезоне проекта кто-то сходился и расходился, происходили любовные драмы. Схожего успеха и интриг не было даже у телепередачи «Давай поженимся», поэтому Илью Авербуха стали именовать главной свахой Первого канала.



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