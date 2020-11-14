Актер Дмитрий Харатьян назвал Джигарханяна «отцом»

14.11.2020, 19:48, Разное

Известный российский актер Дмитрий Харатьян назвал «отцом» покойного Армена Джигарханяна. Он пояснил о народном артисте, как о профессионале своего дела и очень добром человеке.

Для Дмитрия Харатьяна 14 ноября – печальная дата. В этот день скорбят не только родные и близкие Джигарханяна, то и все деятели российского искусства. В культурной сфере Армен Борисович считался достоянием. Многие называли его великим мастером и выдающимся режиссером. За кулисами актер запомнился многим замечательным и добродушным человеком. В памяти зрителей и коллег останутся его образы, воплощенные на сцене театра и на экране.

Армен Джигарханян всегда отличался обаянием, он имел способность располагать к себе людей. Харатьян отметил, что артист обладал философским складом ума. Он умел быть приятным и понятным каждому человеку.

Напомним, что Армена Джигарханяна не стало сегодня в шесть часов утра. Его сердце остановилось в одной из столичных больниц. О точной дате похорон пока ничего не сообщается. Не исключается, что культурного деятеля похоронят на Новодевичьем кладбище во вторник, 17 ноября.