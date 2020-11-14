 

«Самый любимый зритель!»: Надежда Бабкина показала своего внука Георгия

14.11.2020, 19:48, Разное

Надежда Бабкина продемонстрировала редкое совместное фото с внуком Георгием, который часто приезжает в театр к бабушке. Поклонники отмечают его большое сходство с отцом Даниилом, сыном артистки.
На своей странице в Instagram Надежда Бабкина опубликовала красивую фотографию, где запечатлена с десятилетним внуком Георгием. За последнее время мальчик очень повзрослел. На снимке он стильном костюме стоит рядом с бабушкой, которая приобняла его за плечи. Вокалиста пояснила в посте, что мальчик ее самый любимый зритель.

Подписчики написали много комментариев, отметив красоту юноши. Также написали, что он очень похож на сына Надежды Бабкиной.
Напомним, что у артистки только один наследник Даниил, появившийся на свет в 1975 году. Сейчас он занимается юриспруденцией в столице и воспитывает сына и двух дочерей. Раньше Надежда Бабкина сообщала, что внуки часто приходят в театр «Русская песня», а Георгий приводит и своих одноклассников.



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