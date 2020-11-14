В Карабахе на мине подорвались два азербайджанца
14.11.2020, 19:48, Новости дня
В Физулинском районе Нагорного Карабахаа двое граждан Азербайджана подоровались на мине, сообщила азербайджанская генпрокуратура.
«Братья Ясин и Асиф Ахмедовы подорвались на мине в Физулинском районе. Ясин Ахмедов умер на месте, его брат Асиф госпитализирован», – цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.
В генпрокуратуре Азербайджана добавили, что по факту происшествия возбудили уголовное дело, назначили соответствующие экспертизы.
Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.
В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.
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