 

Дед Мороз задумался о сокращении новогоднего путешествия из-за пандемии

14.11.2020, 19:48, Новости дня

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в этом году может сократить свое традиционное новогоднее путешествие из-за пандемии коронавируса, сообщили в его пресс-службе.

«Традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза в этом году будет менее масштабным. Волшебник мечтает, чтобы в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших. И, если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит им свое новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года», – цитирует сообщение пресс-службы Деда Мороза РИА «Новости».

Там добавили, что Великий Устюг продолжит принимать гостей круглый год, там проходят экскурсии, игровые программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами. В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений. Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон», – указали в пресс-службе.

Ранее всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил предновогоднюю акцию «Елка желаний».



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