 

Маркив рассказал, планирует ли идти в политику

14.11.2020, 19:40, Новости дня

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который 4 ноября вернулся в Украину после того, как был оправдан по делу о гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, рассказал Общественному, что пока не намерен идти в политику.

“Я не думаю [о политике]. Я поставил свою жизнь на паузу в 2017 году, теперь я прилетел – снял. Мои приоритеты не изменились, мое желание служить Украине не поменялось, продолжу службу в Нацгвардии Украины. В остальном – время покажет. Точно это будет не сейчас”, – сказал он, отвечая на вопрос журналистки.

По словам Маркива, он намерен пройти курс реабилитации после трех лет пребывания в итальянской тюрьме.

“Главный план – провести курс реабилитации и лечения, есть определенные вопросы, которые нужно решить. Провести время наконец с женой, долгожданный отпуск, которую мы начали 30 июня 2017 года и в этот раз наконец проведем его достойно, так как должно быть”, – добавил Маркив.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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