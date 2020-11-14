Житель Львова, переболевший COVID-19: Из пяти пациентов в палате выжил лишь я

14.11.2020, 19:40, Новости дня

Житель Львова Вячеслав Семененко, который перенес коронавирусную инфекцию, рассказал в интервью “ВВС News Україна”, что был госпитализирован в “тяжелую” палату с больными COVID-19.

“Моя палата была очень тяжелой – все из COVID, все на кислороде. Соседняя, женская – тоже. О других знаю мало. Люди преимущественно за 60, но были и младшие – видел двух, которым около 40. Оба с коронавирусом, их уже через два дня забрали в реанимацию. Об одном знаю, что ему становилось лучше, о другом больше ничего не слышал”, – сказал мужчина.

Он рассказал, что провел в больнице 12 дней, из которых неделю был подключен к кислороду.

“Из всех пациентов, которые были в палате на момент, когда я туда заехал, все умерли – выжил только я. В общем при мне не стало шесть – на тот свет они пошли фактически на моих глазах. Все были с COVID. На теле потом пишут “К-19”. Картина там, конечно, жуткая. Ты уже знаешь и его сына, и его дочь, а его самого больше нет. Потом ты слышишь, как по коридору едет этот коляску, который забирает тела – мы его называли “паровозом” – он когда ехал, очень громко гремел на все отделение. Ну а потом все. Человек умирает, его забирают, а через 20 минут на ее кровати уже кто-то другой”, – рассказал он.

В Facebook мужчина писал, что заболел в середине октября.

“ВВС News Україна” он рассказал, что медики уже тогда работали на грани возможностей.

“Это надо видеть. 24 часа на ногах. Они делают все, что могут, но там ты понимаешь, что помочь всем не удастся – медиков, к сожалению, мало. В отделении постоянно слышны крики и стоны. Много раз видел, как кому-то становится плохо, но на помощь медсестры не приходят: не потому еще не хотят, а потому что просто не успевают – отделение огромное, они в это время в другом крыле у другого тяжелобольного. Доходило до того, что часа два-три в палату вообще никто не заходил. Это все очень страшно”, – отметил мужчина.

https://www.facebook.com/bbsdolyna/posts/3477262172358929

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 525 176 случаев коронавирусной инфекции, из которых 12 524 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9508 пациентов с COVID-19, выздоровели 238 802 человека.