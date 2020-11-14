В Подмосковье заявили о достаточном количестве лекарств от COVID

14.11.2020, 19:08, Новости дня

В больницах Московской области хватает лекарств от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Лекарств в стационарах достаточно, их запасы оперативно пополняются. За самым дефицитным препаратом – «Актемра» – ведется особый контроль», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что принимать антибиотики без назначения врача не рекомендуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что с 11 ноября в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом. До этого Воробьев сообщил, что власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус экспо». Также глава региона сообщал, что жителям региона придется праздновать Новый год без массовых мероприятий.