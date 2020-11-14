Соведущий Урганта Хрусталев попал в реанимацию

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14.11.2020, 19:08, Новости дня

Телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию в городе Сестрорецк, сообщают СМИ.

Шоумена госпитализировали в реанимацию в Курортном районе Петербурга, в больницу №40 в Сестрорецке, передает 78.ru со ссылкой на собственные источники.

Диагноз ведущего уточняется, по предварительным данным, у него зафиксировали коронавирусную инфекцию.

Дмитрий Хрусталев известен как участник программ Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант».

В октябре у главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова диагностировали коронавирус. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что переболела коронавирусом вместе со всей семьей в легкой форме. Летом популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявляла, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.



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