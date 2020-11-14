Мнение: О назревающей валютной панике в российских «верхах»

14.11.2020, 19:00, Разное

Принято считать, что власть имущие – люди прозорливые или хотя бы информированные. Иначе бы они не прошли огромный отбор по пути наверх. Да и объём сведений, в том числе секретных, «там» несоизмеримо выше, чем у простого человека.

И что же сейчас делают эти непростые люди, чем заняты их умы и помыслы?

Спасением.

В минувшую пятницу российский Минфин выступил с неожиданным предложением изменить структуру инвестиций Фонда национального благосостояния. Валютная часть ФНБ размером 117 млрд долл. сейчас хранится в корзине из доллара, евро и фунта стерлингов. Но она может быть частично переведена в… золотые слитки. Это следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс, опубликованных на портале правовой информации. Как говорится в документе, эти изменения направлены на «обеспечение сохранности» средств Фонда, который власти берегут для покрытия бюджетных дефицитов в периоды низких цен на #нефть (но на деле используют для различных сомнительных проектов – от финансирования Украины времён Виктора Януковича до выкупа на баланс государства акций различных российских компаний).

Надо сказать, финансовое ведомство переобулось в прыжке. Ещё в прошлом году глава Минфина Антон Силуанов признавал, что у инвестиций в #золото есть недостатки. «Активы, обеспеченные драгметаллами, менее ликвидны», – объяснял он. Иными словами, золотые слитки трудно быстро продать в значительном объёме, если государству срочно потребуется #валюта, например, для экстренных вливаний в #бюджет и экономику.

Но эта позиция Минфина изменилась уже всего лишь через неделю после того, как стали известны предварительные итоги американских выборов, где победил, вероятно, давний недоброжелатель российского президента Владимира Путина, бывший вице-президент #США Джо Байден. С его именем отечественные политические круги ассоциируют вероятное ужесточение экономических и финансовых санкций против РФ.

В принципе, такой исход выборов едва ли стал неожиданностью для кремлёвских аналитиков. На протяжении всей избирательной кампании Джо #Байден сохранял уверенное лидерство по большинству опросов, и его победа, которую сейчас пытается оспорить действующий президент Дональд #Трамп, была вполне предсказуемой. А значит, даже ленинская кухарка сообразила бы, что надо проработать сценарий на случай новых американских – «адских» – санкций, благо их перечень в основном известен. И аресты долларовых авуаров российского правительства входят в этот список.

То есть, как только победа Джо Байдена стала очевидной, Минфин пустил в дело домашнюю заготовку.

Надо заметить, страх перед возможными арестами активов живёт в умах российских властей ещё с 2014 года. По сведениям Reuters, сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении бизнесменов и чиновников из РФ, Центробанк вывел 115 млрд долл. из Федерального резервного банка Нью-Йорка. Тогда же ФРС пришла к выводу, что #Россия боится замораживания активов в США. С тех пор ЦБ РФ почти до нуля сократил вложения в американский госдолг, а оставшиеся в резервах доллары держит на депозитах в частных банках, преимущественно за пределами Соединённых Штатов.

Теперь к такой же логике поведения присоединяется и Минфин. Ещё в начале года он выбил возможность размещать средства ФНБ в китайские юани: соответствующее постановление подписал уже новый премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь следующий шаг – золотые слитки, которые будут храниться на территории России, а значит, их невозможно будет арестовать американским властям. Правда, возникает тонкий вопрос, как финансовое ведомство собирается переводить эти бруски драгметалла обратно в #деньги. Если покупать золото можно напрямую у производителей, то кому его потом продавать, если потребуется заплатить долги по зарплате полицейским и военным или профинансировать очередной гособоронзаказ. Разве что в ЦБ сдать в обмен на эмитированные рубли…

А вы, уважаемые читатели, что будете делать, исходя из этой валютной паники?

View Poll: Санкции