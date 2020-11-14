Мнение: Трибунал для Лукашенко

14.11.2020, 18:55, Разное

12 ноября опричники Лукашенко убили минчанина Романа Бондаренко. Зверское преступление подняло новую волну протеста против режима Лукашенко. Уже ночью в день гибели парня, на Площади Перемен стали собираться сотни и тысячи людей, которые пришли зажечь свечу, оставить цветы и поддержать семью Романа.

Оппозиция грозит белорусским трибуналом. Правозащитный центр «Весна» заявляет:

– Мы совершенно серьезно считаем, что действия силовиков должны квалифицироваться по статье 128 УК — наказания вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Более того, предусмотрена уголовная ответственность за недонесение об этих преступлениях. Срок давности по тяжким преступлениям — 10 лет. По статье 128 срока давности вообще нет.

Статья 128 УК РБ («Преступления против безопасности человечества») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь. В диспозиции этой статьи УК указаны в том числе "похищение людей, за которым следует их исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием гражданского населения". В общем, все то, чего в Бераруси сегодня предостаточно…

Фотография отсюда