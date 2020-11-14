Мэр Томска арестован по делу о превышении должностных полномочий
14.11.2020, 18:48, Новости дня
Глава Томска Иван Кляйн заключен под стражу по делу о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет России.
«По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кляйну предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», виновным он себя не признал, добавили в СК.
В пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.
По данным СК, семье мэра принадлежит одна из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири – ОАО «Томское пиво». Генеральным директором и основным бенефициаром компании в настоящее время является супруга Кляйна, а мэр – основным акционером
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет