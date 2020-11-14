Трупы солдат, разбитые автомашины и сгоревшая военная техника на обочинах карабахских дорог

14.11.2020, 18:15, Разное

ШУША, Азербайджан (Рейтер) – Когда в пятницу, после мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, российские миротворцы на грузовиках и бронетранспортерах въезжали в Карабах, вдоль некоторых участков горной дороги по которой они двигались лежали трупы армянских солдат,

РФ развертывает почти 2000 военнослужащих с танками и другой бронетехникой, чтобы обеспечить перемирие, согласованное на этой неделе после шестинедельной войны из-за анклава этнических армян в Азербайджане и прилегающих районов, в этой войне поддерживаемые Турцией азербайджанские силы захватили часть территории.

Масштабы разрушений показывали, насколько ожесточенными были бои.

Одна русская колонна, двигавшаяся в сопровождении репортеров Reuters от границы с Арменией, проехала мимо приблизительно сотни трупов армянских солдат, разбросанных по обочине дороги.

Один солдат лежал лицом вниз посреди дороги,.

Обочины были усеяны пробитыми шрапнелью и осколками автомобилями и фургонами, там же стоял сгоревший танк и другая поврежденная военная техника. Несколько тел лежали в том, что выглядело как изрешеченная пулями военная машина скорой помощи. У одного из погибших была перевязана нога, другому был наложен жгут.

Надгробия на придорожных могилах были разбиты, а на некоторых изрешеченных пулями автомашинах были нанесены граффити, в том числе свастика и слово “Сумгаит” – отсылка к кровавой вспышке этнического насилия в советские времена в отношении армян в тогда еще советской республике Азербайджан.

Было неясно, кто оставил граффити.

В Лачине, недалеко от Армении, группа армян, которые сказали, что воевали на стороне сил обороны Нагорного Карабаха, подняли руки, чтобы поприветствовать проезжающий российский конвой, но заявили, что они недовольны мирным соглашением.

Один из них, 50-летний Сурен Заракян, сказал, что он переехал в Лачинский район из Еревана, столицы Армении, в 1990-х годах после того, как армяне захватили территорию в ходе первой войны за Нагорный Карабах.

Женатый, имеющий двоих детей мужчина сказал, что до войны он разводил пчел, но теперь не не находится ли его пасека на территории, которая по условиям мирного соглашения теперь будет передана Азербайджану.

Он сказал, что ему было стыдно, когда он услышал о соглашении о перемирии, которое заморозило территориальные приобретения Азербайджана и подготовило почву для размещения войск Москвы в анклаве.

«Я ожидал большего от РФ и раньше», – сказал он. «Но Россию интересуют ее базы и цели. Неважно, база это в Азербайджане или в Армении. Она заинтересована в том, чтобы не пускать сюда турок».

Он сказал, что не хочет жить бок о бок с азербайджанцами, но что азербайджанские силы с помощью Турции стали сильнее, а беспилотники сыграли решающую роль.

«Они сделали 90% работы», – посетовал он. Рядом стояла брошенная система залпового огня.

«Мы прятались по низинам и никого не видели. Но нас бомбили, бомбили и бомбили. Ночью, утром и днем​​».

Как заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, с обеих сторон было убито более 4000 человек, включая мирных жителей, 8000 ранены и десятки тысяч изгнаны из домов.

На другой дороге, около города Кельбаджар, можно было увидеть уходящих армян. Грузовики, набитые домашним скарбом, и тяжело нагруженные легковые автомобили шли плотным потоком направляясь в Армению.