Жапаров сложил полномочия для участия в выборах президента Киргизии

14.11.2020, 18:08, Новости дня

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил свои полномочия в парламенте для участия в выборах главы государства.

«Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой житель буду участвовать в предстоящих президентских выборах», – цитирует заявление Жапарова РИА «Новости».

Ранее российский лидер Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что властям Киргизии удалось обеспечить стабильность, которой стране не хватало в последние годы.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.