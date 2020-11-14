Медики рассказали, как избежать сердечных заболеваний

14.11.2020, 17:55, Разное

Увеличение темпа жизни и постоянные стрессы влекут за собой усиление напряжения нервной системы, что отрицательно сказывается на функционировании сердца и сосудов. Медики дали несколько советов, как избежать сердечных заболеваний.

Специалисты подчеркивают, огромную роль для здоровья сердца играет правильное и сбалансированное питание, поскольку ожирение отрицательно сказывается на всех органах и системах. В связи с этим необходимо отказаться от продуктов, содержащих плохой холестерин, насыщенные жиры и большое количество соли, а употреблять много овощей, фруктов, зелени и белка. Кроме того, очень важно поддерживать вес в норме, постоянно контролируя свой индекс массы тела по специальной формуле. Также нужно быть физически активным, по меньшей мере, в течение 30 минут ежедневно. Медики рекомендуют не использовать стимуляторов для улучшения настроения, так как регулярное употребление алкоголя существенно ослабляет сердечную мышцу, а курение приводит к затруднению кровотока. Хронический стресс способен ухудшить здоровье, поэтому необходимо научиться вовремя успокаиваться, для чего можно использовать методы релаксации, йогу и контроль дыхания. Специалисты советуют не переносить на ногах простудные заболевания, а остаться дома и отдыхать, поскольку без надлежащего лечения вирусная инфекция может повлечь за собой воспаление сердечной мышцы.

Здоровый сон является залогом здорового сердца. Оптимально человек должен отдыхать не менее 8 часов в сутки. Медики советуют ежегодно проходить базовые осмотры, к которым относится проверка уровня холестерина и сахара в крови, ЭКГ, а также измерение кровяного давления. Также нужно соблюдать гигиену полости рта, чистить зубы два раза в день, ограничить употребление сладостей и проходить регулярные осмотры у стоматолога, поскольку при невылеченном кариесе в организм могут попасть бактерии, которые вызывают воспаление сердечной мышцы и сужение сосудов. Медики также акцентируют внимание на необходимости отдыхать и не допускать переутомлений организма.