 

Адвокат Юкша рассказал, кому достанется имущество Джигарханяна

14.11.2020, 17:55, Разное

Адвокат Янис Юкша в рамках интервью объяснил, кто из близких может претендовать на имущество, оставленное покойным актером Армена Джигарханяна. По его словам, потенциальными наследниками не станут пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и его приемный сын Степан.
Законодательство РФ предполагает, что имеется группа наследников первой очереди. Речь идет о жене, детях и родителях умершего. Оспорить их право на имущество можно только в судебном порядке.

Юкша рассказал, что в 1990-е годы ему посчастливилось лично познакомиться с Арменом Джигарханяном. Адвокат в то время финансово поддерживал сообщество артистов. Правозащитнику актер запомнился умным, тонким и достойным человеком.

Армена Джигарханяна не стало сегодня, 14 ноября, в возрасте 85-ти лет. Его смерть констатировали медики одной из больниц. Состояние здоровья народного артиста существенно ухудшилось после развода с последней супругой. В октябре он успел отметить не только день рождение, но и 25-летие со дня основания собственного театра. О месте похорон пока ничего не говорится. Не исключено, что Джигарханяна похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол

02.07 / Жена парализованного актера Алексея Янина представила откровенный клип

13.07 / Мнение: Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

02.07 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

16.09 / Мнение: Встреча со мной завтра

07.10 / Экс-глава Роспотребнадзора умоляет российских женщин отказаться от каблуков

15.10 / Мнение: Конструктивный вклад

03.09 / Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко

25.08 / Сын Любови Полищук впервые опубликовал снимок с тайной возлюбленной

23.08 / Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска