Адвокат Юкша рассказал, кому достанется имущество Джигарханяна

14.11.2020, 17:55, Разное

Адвокат Янис Юкша в рамках интервью объяснил, кто из близких может претендовать на имущество, оставленное покойным актером Армена Джигарханяна. По его словам, потенциальными наследниками не станут пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и его приемный сын Степан.

Законодательство РФ предполагает, что имеется группа наследников первой очереди. Речь идет о жене, детях и родителях умершего. Оспорить их право на имущество можно только в судебном порядке.

Юкша рассказал, что в 1990-е годы ему посчастливилось лично познакомиться с Арменом Джигарханяном. Адвокат в то время финансово поддерживал сообщество артистов. Правозащитнику актер запомнился умным, тонким и достойным человеком.

Армена Джигарханяна не стало сегодня, 14 ноября, в возрасте 85-ти лет. Его смерть констатировали медики одной из больниц. Состояние здоровья народного артиста существенно ухудшилось после развода с последней супругой. В октябре он успел отметить не только день рождение, но и 25-летие со дня основания собственного театра. О месте похорон пока ничего не говорится. Не исключено, что Джигарханяна похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище.