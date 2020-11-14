Анна Хилькевич предположила, как будет выглядеть в старости

14.11.2020, 17:55, Разное

Анна Хилькевич показала в Сети, как она может выглядеть в старости. 34-летняя звезда «Универа. Новой общаги» и «СашиТани» использовала для этого специальное приложение для изменения внешности.

Актрисе Анне Хилькевич месяц назад исполнился 34 год, в честь этого супруга бизнесмена Артура Волкова устроила большой праздник. При этом артистка, как оказалось, не забывает и о скоротечности времени. Как и многие другие селебрити, она активно ведет свой микроблог в соцсети Instagram. В одной из последних публикаций она поделилась с фанатами тем, как будет выглядеть с годами.

Хилькевич опечалило то, что о временем молодость уйдет бесследно. В ролике, выложенном на странице актрисы, видно, как изменится ее облик. На видео отображены этапы преображения внешности звезды в том или ином возрасте. Обладательница премии Mama Awards, как мама-киноактриса 2018 года, как оказалось, совсем не боится стареть.

В смелом эксперименте Анна Хилькевич с помощью фотоэффектов и фильтров самоиронично показала фанатам пухлые щечки в детском возрасте, постепенно перейдя до образа дамы за 50. Стоит отметить, что у нее уже две дочери, многие подписчики заметили множество общих черт у девочек с мамой в таком же возрасте. Они похвалили любимицу за прекрасную физическую форму и открытость в общении с фанатами. Многие отметили, что и бабушкой Хилькевич не потеряет привлекательность.