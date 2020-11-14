Объявлены дата и место похорон Джигарханяна

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14.11.2020, 17:48, Новости дня

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет 17 ноября на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян.

«Ваганьковское кладбище, [похоронят] рядом с дочерью», – отметил ТАСС Согомонян.

По его словам, близкие покойного уже получили соответствующие разрешение.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. В Москве задумались над установкой памятной таблички актеру.



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