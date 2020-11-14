В Армении начался траур по погибшим в Карабахе

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14.11.2020, 17:48, Новости дня

В Ереване в субботу проходит траурное мероприятие по погибшим в ходе нагорнокарабахского конфликта, акцию инициировали оппозиционные силы.

Мероприятие началось с зажжения свеч на площади Свободы в армянской столице, участники проводят шествие по центральным улицам города, передает РИА «Новости».

Вместо речей участники акции зачитывают имена погибших.

Ранее в субботу минздрав Армении сообщил, что в конфликте в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 2 тыс. 317 военнослужащих.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.



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