Кандидат в президенты Молдовы Санду: Додон перенял все схемы Плахотнюка

14.11.2020, 17:40, Новости дня

Действующий президент Молдовы Игорь Додон контролирует все коррупционные схемы в стране, заявила экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на пост главы государства.

“[Олигархи в Молдове] есть, конечно. Один уехал в прошлом году. Но сегодня мы боремся с другим. К сожалению, это люди, которые покупают власть, покупают политические партии, а потом, когда приходят к власти, пытаются контролировать все государство. [Тот, который уехал], – это [Влад] Плахотнюк, от которого мы избавились в прошлом году. Но, к сожалению, остался господин Додон, который перенял все схемы и весь контроль и пытается сохранить систему Плахотнюка”, – сказала она в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

Санду, отвечая на вопрос о том, олигарх ли нынешний президент Молдовы, сказала, что он “пытается сделать то же, что делал Плахотнюк”.

“Он еще не сумел построить то, что Плахотнюк построил за несколько лет, но он это не сделал только потому, что у него еще не было достаточно времени. Но все коррумпированные схемы, контрабанда – он все контролирует сегодня. И, к сожалению, от этого люди становятся беднее и от этого люди теряют надежду на лучшую жизнь”, – добавила она.

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Санду рассказывала, что коррупция в Молдове привела к высокому уровню бедности. “Из-за коррупции люди уезжают из страны. Треть населения уехала уже. И это люди, которые могли бы здесь создавать рабочие места, которые могли бы открыть бизнес. Это молодые люди. Они уезжают, потому что они не видят никакой перспективы”, – говорила экс-премьер.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк покинул страну в 2019 году после прихода к власти правительства, возглавляемого Санду, добивался получения политического убежища в США, но проиграл суд.

Санду 48 лет. На президентских выборах в Молдове она набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с Додоном (за него проголосовало 32,61% избирателей). Второй тур выборов пройдет 15 ноября.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube