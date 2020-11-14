В Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на Пашиняна

14.11.2020, 17:40, Новости дня

В Ереване задержали лидера оппозиционной партии “Родина” и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян в Facebook.

По ее словам, правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе партии “Родина”. Она утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Саакян уточнила, что ее подзащитного вызвали на допрос в следственный департамент Службы нацбезопасности Армении на допрос и там же задержали по подозрению в намерении узурпировать власть в стране и подготовке убийства Пашиняна. Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

“Это позорное политическое преследование, направленное на то, чтобы всячески цепляться за властные кресла, прекращая антиправительственные протесты и передавая родину врагу”, – подчеркнула адвокат Ванецяна.

https://www.facebook.com/lusine.sahakyan.52/posts/2075193025945664

Пашиняна назначили главой армянского правительства в январе 2019 года.