 

Общественная палата просит усилить контроль за получающими деньги из-за рубежа НКО

14.11.2020, 17:23, Разное

В связи с этим руководитель рабочей группы ОП России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете
Александр Малькевич подписал обращение в Министерство юстиции, в котором говорится о необходимости усилить контроль за финансированием НКО.

В обращении указано, что для этого необходимо разработать поправки в действующее законодательства. Представители ОП также указали, что подобные организации, действующие в России, могут получать не только денежную, но и другую поддержку из-за рубежа. При этом помогать им могут как отдельные граждане и компании, так и непосредственно сотрудники иностранных госорганов.

Малькевич и его коллеги обратили внимание Минюста на то, что некоммерческие организации зачастую пытаться обойти ограничения, установленные российским законодательством. Так, для осуществления своей деятельности они могут задействовать физических, а не юридических фактов, не заявляя об этом публично. При этом они могут напрямую продвигать в России интересы других государств.

Поэтому в Общественной палате обратили внимание, что ведомству нужно тщательно изучить законодательство и залатать в нем “лазейки” для недобросовестных организаций.



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