 

Подозревают коронавирус: соведущий “Вечернего Урганта” Хрусталев госпитализирован

14.11.2020, 17:23, Разное

Российский шоумен, соведущий шоу “Вечерний Ургант” Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Санкт-Петербурге. 41-летний артист находится в больнице №40 Сестрорецка.

СМИ подозревают, что у Хрусталева заподозрили коронавирус COVID-19, поскольку в медучреждении занимаются лечением заразившихся инфекцией людей, сообщает телеграм-канал Mash.



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