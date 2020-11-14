Врач предупредил о повышенных шансах заболеть коронавирусом на морозе

14.11.2020, 17:08, Новости дня

Шансы заболеть коронавирусной инфекцией при сильных морозах выше, чем при плюсовой температуре, сообщил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Морозный воздух более вязкий. Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше пяти микрон опускается вниз, она падает, капля меньше пяти микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнули или дыхнули. Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером пять микрон и выше достаточно быстро оседают, а при морозном воздухе, чем мороз сильнее, в этом случае частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше. Порой мы видим даже белую дымку от морозного воздуха», – объяснил Зайцев, передает ТАСС.

Он также отметил, что во время разговора шансы инфицирования коронавирусом повышаются только в том случае, если больной чихает или усердно разговаривает, а собеседник в этот момент зевает или слушает с открытым ртом.

По его словам, с наступлением морозов люди в целом чаще болеют, а организм более ослаблен, так как не все хорошо одеваются и переохлаждаются. «На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать достаточно легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», – подчеркнул ученый.

Ранее Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что наиболее подвержены тяжелой форме коронавирусной инфекции люди с нарушенным кровообращением, ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.