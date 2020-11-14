В «Лужниках» прошла «Битва Чемпионов»

14.11.2020, 17:08, Новости дня

Во дворце спорта «Лужники» в Москве прошло одно из главных событий года в области боевых искусств – форум боевых искусств «Битва Чемпионов 12: Школа против школы».

В 2020 году «Битва Чемпионов» проходит в формате межстилевых поединков «Школа против Школы» по универсальным правилам рингового боя между лучшими представителями российских школ боевых искусств, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открыл «Битву Чемпионов 12» первый заместитель руководителя администрации президента России, сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко.

«Весь мир и наша страна столкнулись с новым вызовом – масштабной пандемией. И этот год можно назвать трудным, – сообщил Кириенко. – Но премия «Битва Чемпионов» все равно проходит. И это принципиально важно. Так же, как и продолжается работа, связанная с развитием боевых искусств. А самое главное – с воспитанием подрастающего поколения в нашей стране. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто самоотверженно продолжает эту работу. А особенные слова благодарности – тем мастерам, наставникам, занимающимся в школах боевых искусств, кто в это непростое время старался помогать не только своим близким, но и всем, кто нуждается в помощи».

В рамках «Битвы Чемпионов 12» прошли семь поединков, из них титульный бой по кикбоксингу за звание чемпиона России, титульный бой по тайскому боксу за звание чемпиона СНГ и титульный бой профессиональной боевой лиги Senshi KWU.

Победы одержали Тахир Абдуллаев (бирманский бокс, чемпион мира), Шамидхан Магомедов (грэпплинг, чемпион России), Евгений Шаломаев (кудо, чемпион мира), Магомед Махамаев (победитель первенства Европы), Аик Бегян (Российская Федерация, двукратный чемпион мира), Али Алиев (победитель Кубка мира по кикбоксингу, призер Кубка мира по тайскому боксу).

Организаторы «Битвы Чемпионов» позиционируют шоу как масштабное и зрелищное мероприятие, применяя качественное освещение, оборудование и спецэффекты. К участию привлекаются титулованные бойцы с мировым именем.

Участниками «Битвы Чемпионов» в разные года были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко, Олеся Коваленко, Александр Устинов, Ирина Быкова, Алан Караев, Бату Хасиков, Артем Вахитов, Игнасио Санчес и другие.

Почетным гостем этого турнира был президент Российской Федерации Владимир Путин.