 

Экс-главу СНБ Армении задержали по подозрению подготовки покушения на Пашиняна

14.11.2020, 17:08, Новости дня

Бывший руководитель Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна, сообщила адвокат задержанного Лусине Саакян.

«Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям «соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «подготовка узурпации власти», «подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору», – сообщила юрист в соцсетях, передает РИА «Новости».

Она добавила, что арест Ванецяна – это попытка «замолчать политических оппонентов» действующей власти в Армении.

«Все это уже невозможно комментировать в правовой плоскости. Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведения до конца антигосударственных программ», – сообщила адвокат.

Бывший руководитель СНБ принимает участие в акциях протеста с требованием отставки Пашиняна.

Напомним, в четверг армянские спецслужбы сообщили, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков были заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.



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